Nel 1997, una piccola azienda della Silicon Valley stava appena nascendo con poche settimane di spesa alle spalle. Poi, in un momento difficile, creò un prodotto che avrebbe rivoluzionato il mondo digitale. La storia di NVIDIA inizia così, tra crisi e innovazione, con un’idea che sembrava folle ma che ha aperto nuove strade per il futuro della tecnologia.

Nel 1997, un’azienda appena nata sulle colline della Silicon Valley, con un bilancio che non superava le settimane di spesa, diede vita a un prodotto che avrebbe cambiato il corso della tecnologia. NVIDIA, fondata nel 1993 da Jensen Huang, Chris Malachowsky e Curtis Priem, stava per chiudere i battenti dopo il fallimento del suo primo chip, il NV1, un progetto troppo avanti rispetto al mercato e incompatibile con gli standard dominanti. Il colpo finale arrivò quando SEGA, dopo aver firmato un accordo per un processore dedicato alla sua nuova console, abbandonò il progetto. L’azienda si trovò senza finanziamenti, con poche settimane di liquidità. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Come un’idea folle divenne il motore del futuro digitale: il percorso nascosto di NVIDIA tra crisi e innovazione.

Approfondimenti su NVIDIA Silicon Valley

Ultime notizie su NVIDIA Silicon Valley

