All’Istituto Volterra di Ancona al via il percorso di FiberCop su rete fibra e innovazione digitale

Questa mattina all’Istituto Volterra di Ancona è partito il nuovo progetto di FiberCop. L’obiettivo è avvicinare gli studenti alle tecnologie di rete, fibra e innovazione digitale. La scuola diventa così un punto di partenza per conoscere meglio le opportunità offerte dal mondo digitale e le sfide del futuro.

ANCONA – Parte dall’Istituto Volterra di Ancona il nuovo percorso di FiberCop dedicato all’innovazione e al dialogo con le nuove generazioni. Al via oggi un’iniziativa immersiva e coinvolgente che ha portato, per la prima volta in modalità virtuale, l’Innovation Hub di Torino di FiberCop.🔗 Leggi su Anconatoday.it

FiberCop rinnova il suo impegno a Capri, potenziando la rete in fibra ottica per offrire una connessione più veloce e affidabile.

