Come è finito il calciomercato del Bologna? Ecco acquisti e cessioni

Bologna, 2 febbraio 2026 – Si è chiuso senza colpi eclatanti il mercato invernale del Bologna. Nessun stravolgimento, nessuna mossa volta a cercare di dare uno scossone ma comunque diverse operazioni che sono state accolte in maniera più o meno positiva dai tifosi rossoblù. Andiamo per ordine: a Vincenzo Italiano serviva un difensore visti i tanti infortuni nel reparto ma soprattutto la situazione incerta in vista dell’estate a causa del mancato rinnovo, ad oggi, di Lucumi. Così è arrivato Eivind Helland, centrale norvegese classe 2005 del Brann che ancora non si è visto in campo in una partita ufficiale ma che rappresenta un investimento importante anche in termini di cifre tra parte fissa e bonus, con un totale vicino agli 8 milioni. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

E.League: Italiano, 'il Bologna non è finito, col Maccabi per ripartire'. 'Dall'Europa possiamo prendere spunto per riaprire il campionato #ANSA x.com