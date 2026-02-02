combinata nordica regole e programma alle olimpiadi di milano cortina

A Milano-Cortina, il salto e il fondo sono tra le discipline più attese. La Norvegia e la Germania dominano il panorama, soprattutto nel salto e nel fondo maschile, un’unica specialità olimpica. L’Italia, invece, ha vinto finora solo una medaglia in questa combinata nordica. Gli atleti italiani cercano di migliorare il risultato e di farsi valere su un palcoscenico così importante.

Una disciplina non ancora aperta alle donne. Una disciplina in crisi di audience. Una disciplina caratterizzata da due momenti, quello del salto con gli sci e quello dello sci di fondo. Gli atleti devono avere forza e tecnica per saltare e capacità aerobiche e di resistenza per sciare. Gare individuali e a squadre maschili. Il combinatista ideale è colui che sia abile nel salto dal trampolino e che abbia tenuta fisica con gli sci di fondo. Sono tre le medaglie olimpiche che verranno assegnate nella combinata nordica a Milano Cortina 2026, nel rinnovato stadio del salto “Giuseppe Dal Ben” di Predazzo (Tn). 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Tra il 11 e il 19 febbraio, la Val di Fiemme ospiterà le prove di combinata nordica ai Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026.

