Tra il 11 e il 19 febbraio, la Val di Fiemme ospiterà le prove di combinata nordica ai Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Tre gare in programma, con orari, dirette tv e streaming, che attireranno l’attenzione di appassionati e tifosi italiani.

Tra mercoledì 11 e giovedì 19 febbraio si disputeranno in Val di Fiemme i tre eventi di combinata nordica con in palio le medaglie ai Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. In assenza del settore femminile, che dovrà attendere almeno altri quattro anni per un eventuale inserimento nella famiglia a cinque cerchi, sono previste due competizioni individuali ed una a squadre. Mercoledì 11 febbraio è in programma la Gundersen individuale con segmento di salto sul trampolino piccolo di Predazzo e poi un segmento di fondo sulla distanza dei 10 km, mentre martedì 17 sarà il turno della Gundersen con salto dal trampolino grande. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Calendario combinata nordica Olimpiadi Milano Cortina 2026: orari giornalieri, tv, programma, streaming

Approfondimenti su Milano Cortina 2026

#Milano-Cortina 2026 || Con l’avvicinarsi delle Olimpiadi invernali di Milano Cortina, l’attesa cresce tra gli appassionati di sport.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Milano Cortina 2026

Argomenti discussi: Milano Cortina 2026: il calendario completo e programma della combinata nordica ai Giochi Olimpici; Calendario combinata nordica Olimpiadi Milano Cortina 2026: orari giornalieri, tv, programma, streaming; Il calendario delle discipline FISI di Milano Cortina 2026 - FISI | Federazione Italiana Sport Invernali; La combinata nordica alle Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026.

Calendario combinata nordica Olimpiadi Milano Cortina 2026: orari giornalieri, tv, programma, streamingTra mercoledì 11 e giovedì 19 febbraio si disputeranno in Val di Fiemme i tre eventi di combinata nordica con in palio le medaglie ai Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. In assenza del ... oasport.it

OLIMPIADI DI MILANO CORTINA 2026Sport, atleti e regole del gioco: il calendario e la guida completa con video e approfondimenti. Lo speciale di RaiNews.it Interactive Storytelling ... rainews.it

Olimpiadi Milano-Cortina, un’occasione importante per l’immagine dell’Italia x.com

“Battiti Olimpici”, verso Milano Cortina 2026. Oltre i limiti. Il percorso invisibile dell’atleta. Questa sera alle 21.15 su IlSole24OreTv, canale 246 del digitale terrestre. Una produzione Coni in collaborazione con SportFace. . . Olimpiadi Milano Cortina 2026 | Oltre - facebook.com facebook