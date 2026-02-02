Colico a Lecco o con Sondrio? A maggio si decide il futuro

A maggio i cittadini di Colico voteranno per decidere se restare in provincia di Lecco o passare a Sondrio. La data scelta è domenica 24 e lunedì 25 maggio 2026. La decisione riguarda il loro futuro e la loro collocazione amministrativa. La campagna elettorale si sta preparando, e ora si attende solo il voto.

Il comitato "Colico Resta a Lecco" rivendica la vittoria: niente accorpamento con il referendum nazionale. "Tre obiettivi raggiunti per garantire chiarezza ai cittadini" È ufficiale: i cittadini di Colico saranno chiamati alle urne domenica 24 e lunedì 25 maggio 2026 per decidere il futuro della propria appartenenza provinciale. Il referendum consultivo sul possibile passaggio dalla provincia di Lecco a quella di Sondrio si terrà in via autonoma, senza accorpamento con il referendum nazionale previsto per la stessa data. Una decisione che il comitato civico "Colico Resta a Lecco" rivendica come una vittoria della trasparenza e della partecipazione democratica.🔗 Leggi su Leccotoday.itImmagine generica

