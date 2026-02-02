Colico a Lecco o con Sondrio? A maggio si decide il futuro

A maggio i cittadini di Colico voteranno per decidere se restare in provincia di Lecco o passare a Sondrio. La data scelta è domenica 24 e lunedì 25 maggio 2026. La decisione riguarda il loro futuro e la loro collocazione amministrativa. La campagna elettorale si sta preparando, e ora si attende solo il voto.

Il comitato "Colico Resta a Lecco" rivendica la vittoria: niente accorpamento con il referendum nazionale. "Tre obiettivi raggiunti per garantire chiarezza ai cittadini" È ufficiale: i cittadini di Colico saranno chiamati alle urne domenica 24 e lunedì 25 maggio 2026 per decidere il futuro della propria appartenenza provinciale. Il referendum consultivo sul possibile passaggio dalla provincia di Lecco a quella di Sondrio si terrà in via autonoma, senza accorpamento con il referendum nazionale previsto per la stessa data. Una decisione che il comitato civico "Colico Resta a Lecco" rivendica come una vittoria della trasparenza e della partecipazione democratica.🔗 Leggi su Leccotoday.it Approfondimenti su Colico Lecco Spalletti Juve, il futuro si decide adesso! Elkann stravede per lui, spunta questo patto con la dirigenza bianconera: cosa succede Recanatese, il summit dirigenziale. Si decide il futuro di Savini Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Ultime notizie su Colico Lecco Argomenti discussi: Referendum a Colico: urne aperte 24 e 25 maggio per decidere il cambio di Provincia; NON SOLO A LECCO, IL 1 FEBBRAIO LA FIAMMA OLIMPICA SARA’ ANCHE A COLICO; Lavori e chiusure notturne sulla statale 36; Lecco–Colico, dopo l’estate l’esame Olimpiadi. Niente DAD nelle scuole lecchesi. Colico in Provincia di Sondrio: decisa la data per il referendumI cittadini di Colico saranno chiamati alle urne domenica 24 e lunedì 25 maggio 2026 per esprimersi sul futuro della appartenenza provinciale, Lecco o Sondrio. La data è definitiva e, diversamente da ... primalavaltellina.it La Fiamma olimpica a Colico: festa con scuole e associazioni sportiveDomenica 1 febbraio il passaggio della torcia olimpica nel comune altolariano. Programma ricco di esibizioni, dall'inno ufficiale al pattinaggio su ghiaccio. Transito dei tedofori dalle 15 ... leccotoday.it Lecco FM. . FIACCOLA OLIMPICA NEL LECCHESE: SI PARTE DA COLICO - facebook.com facebook ROUTE 56 Berbenno di Valtellina Lecco Day 56 of the Olympic Torch Relay! Third day in Lombardia! Let's go! #MilanoCortina2026 #Olympics #TorchRelay2026 #1febbraio #Berbenno #Ronco #Ardenno #Morbegno #Varenna #Bellagio #M x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.