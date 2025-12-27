recanatese il summit dirigenziale si decide il futuro di savini

Oggi dovrebbe essere, il condizionale è d’obbligo, una giornata determinante per il futuro prossimo della Recanatese. Il Consiglio direttivo, infatti, si riunisce ed all’ordine del giorno, sostanzialmente, c’è solo un punto: il destino dell’ allenatore Mirko Savini ed in caso di esonero, l’individuazione di chi sarà il successore. Lo abbiamo già rimarcato: la sconfitta subita a Fossombrone, dove la squadra ha mostrato una carica agonistica non all’altezza di un appuntamento così importante e contro un avversario non irresistibile ma decisamente più motivato, non è stata digerita dai massimi responsabili del club giallorosso ed onestamente, non poteva essere diversamente. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

