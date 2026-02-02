cnpr forum oltre 4 milioni di rimborsi ai contribuenti

Nel 2025, il Cnpr Forum ha registrato più di 4 milioni di rimborsi. Complessivamente, sono stati erogati oltre 26 miliardi di euro a famiglie e imprese. Un dato che dimostra come l’ente abbia continuato a sostenere i contribuenti, rispondendo alle loro esigenze con numeri importanti.

“Nel 2025 sono stati effettuati oltre 4 milioni di rimborsi attraverso erogazioni che hanno superato i 26 mld di euro in favore di famiglie e imprese. Un record. Per l'Agenzia l'attività dei rimborsi è prioritaria perché rimette liquidità nel tessuto economico e produttivo riducendo i vincoli finanziari. Lo scorso anno 2,5 milioni di cittadini che non avevano indicato un datore di lavoro per l'accredito in busta paga hanno ricevuto rimborsi dopo pochi mesi dalla presentazione della dichiarazione. Una corretta lavorazione dei rimborsi aiuta soprattutto l'azione di contrasto all'evasione perché ci permette di concentrarci sull'individuazione dei crediti fittizi che tanto male fanno alle casse dello Stato. 🔗 Leggi su Iltempo.it

