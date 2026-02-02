Cnpr Forum oltre 4 milioni di rimborsi ai contribuenti

Da iltempo.it 2 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel 2025, il Cnpr Forum ha registrato più di 4 milioni di rimborsi. Complessivamente, sono stati erogati oltre 26 miliardi di euro a famiglie e imprese. Un dato che dimostra come l’ente abbia continuato a sostenere i contribuenti, rispondendo alle loro esigenze con numeri importanti.

“Nel 2025 sono stati effettuati oltre 4 milioni di rimborsi attraverso erogazioni che hanno superato i 26 mld di euro in favore di famiglie e imprese. Un record. Per l'Agenzia l'attività dei rimborsi è prioritaria perché rimette liquidità nel tessuto economico e produttivo riducendo i vincoli finanziari. Lo scorso anno 2,5 milioni di cittadini che non avevano indicato un datore di lavoro per l'accredito in busta paga hanno ricevuto rimborsi dopo pochi mesi dalla presentazione della dichiarazione. Una corretta lavorazione dei rimborsi aiuta soprattutto l'azione di contrasto all'evasione perché ci permette di concentrarci sull'individuazione dei crediti fittizi che tanto male fanno alle casse dello Stato. 🔗 Leggi su Iltempo.it

cnpr forum oltre 4 milioni di rimborsi ai contribuenti

© Iltempo.it - Cnpr Forum, oltre 4 milioni di rimborsi ai contribuenti

Approfondimenti su Cnpr Forum

Cnpr Forum: astensionismo in crescita, la politica non parla più ai cittadini

Cnpr forum: “Urbanistica e legalità, per città trasparenti e sostenibili”

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Cnpr Forum

Argomenti discussi: Cnpr forum sullo smart working. Mascaretti (FdI): Fondamentale il ruolo delle nuove tecnologie | Libero Quotidiano.it.

cnpr forum oltre 4Cnpr forum, smart working è opportunità oppure ostacolo?Zambito (PD): Servono nuovi modelli organizzativi. Mascaretti (FdI): Fondamentale il ruolo delle nuove tecnologie. Barzotti (M5s): Legge 81/2017 va integrata. Tassinari (FI): Sistema misto è pi ... msn.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.