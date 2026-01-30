Colleferro L’inaugurazione del piano superiore dell’Auditorium ha chiuso le celebrazioni del 90° Anniversario dell’istituzione della città

A Colleferro, ieri è stato inaugurato il piano superiore dell’Auditorium, chiudendo ufficialmente le celebrazioni per il 90° anniversario della città. L’evento ha attirato molte persone, curiosi e rappresentanti delle istituzioni. La cerimonia si è svolta con semplicità e senza grandi formalità, in un clima di festa e di orgoglio locale. Con questa apertura, l’amministrazione ha voluto restituire alla comunità uno spazio rinnovato e più funzionale per eventi culturali e incontri pubblici.

Il 29 gennaio, Colleferro ricorda lo scoppio della fabbrica di tritolo del 1938 con una Giornata di Memoria Civica.

