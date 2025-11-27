Presentato a Venezia dal 27 novembre arriva al cinema Orfeo di Virgilio Villoresi ripreso dal Poema a fumetti di Dino Buzzati
(askanews) – Orfeo di Virgilio Villoresi arriva nei cinema il 27 novembre, dopo essere stato presentato alla Mostra di Venezia ed essere stato designato Film della Critica dal Sindacato nazionale critici cinematografici italiani. Villoresi, artista, filmaker, talento del cinema animato molto amato dai brand del lusso, per il suo primo lungometraggio ha scelto di adattare il Poema a fumetti di Dino Buzzati, considerato la prima graphic novel italiana. La rielaborazione in chiave moderna del mito di Orfeo e Euridice è un viaggio nella psiche di un uomo in cerca dell’amata perduta, raccontato attraverso una commistione di linguaggi. 🔗 Leggi su Amica.it
