Presentato a Venezia dal 27 novembre arriva al cinema Orfeo di Virgilio Villoresi ripreso dal Poema a fumetti di Dino Buzzati

Amica.it | 27 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(askanews) – Orfeo di Virgilio Villoresi arriva nei cinema il 27 novembre, dopo essere stato presentato alla Mostra di Venezia ed essere stato designato Film della Critica dal Sindacato nazionale critici cinematografici italiani. Villoresi, artista, filmaker, talento del cinema animato molto amato dai brand del lusso, per il suo primo lungometraggio ha scelto di adattare il Poema a fumetti di Dino Buzzati, considerato la prima graphic novel italiana. La rielaborazione in chiave moderna del mito di Orfeo e Euridice è un viaggio nella psiche di un uomo in cerca dell’amata perduta, raccontato attraverso una commistione di linguaggi. 🔗 Leggi su Amica.it

presentato a venezia dal 27 novembre arriva al cinema orfeo di virgilio villoresi ripreso dal poema a fumetti di dino buzzati

© Amica.it - Presentato a Venezia, dal 27 novembre arriva al cinema "Orfeo" di Virgilio Villoresi, ripreso dal "Poema a fumetti" di Dino Buzzati

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

presentato venezia 27 novembreNei cinema "Orfeo" di Virgilio Villoresi, l'animazione dà vita al mito - "Orfeo" di Virgilio Villoresi arriva nei cinema il 27 novembre, dopo essere stato presentato alla Mostra di Venezia ed essere stato designato "Film della Critica" dal Sindac ... Scrive libero.it

CRV - Presentato il saggio “La Dedizione a Venezia della Comunità Cimbra e delle genti di montagna” - LV): “Presentato al Ferro Fini il saggio di Flavio Rodeghiero “La Dedizione a Venezia della Comunità Cimbra e delle genti di montagna”. Secondo ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Presentato Venezia 27 Novembre