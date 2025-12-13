Tentano di rubare negli appartamenti ma i residenti danno l' allarme | banda di ladri in fuga

Nella serata di oggi a San Valentino Torio, tentativi di furto negli appartamenti sono stati sventati grazie all'intervento tempestivo della polizia municipale. Il comandante Giovanni De Caro e gli agenti Carmine Fasolino e Alfredo Ferrante sono intervenuti prontamente, scoprendo i ladri in fuga. L'episodio ha suscitato timore tra i residenti, che hanno dato l'allarme.

Tentativi di furto sventati, questa sera, dalla polizia municipale a San Valentino Torio. Il Comandante Giovanni De Caro con un'auto in borghese e gli agenti Carmine Fasolino ed Alfredo Ferrante con un'altra vettura sono arrivati sul posto ed hanno scoperto i malviventi, che sono scappati dal. Salernotoday.it

