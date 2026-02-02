Ci si può truccare tutto il viso solo con il rossetto?

Durante un viaggio di lavoro, mi sono trovata a chiedermi se si può davvero coprire tutto il viso solo con il rossetto. Era un momento imbarazzante: avevo dimenticato la trousse dei trucchi e ho deciso di usare solo quello. Ora, mi chiedo se sia possibile, con un po’ di ingegno, dare un senso di completezza al trucco solo con il rossetto.

Tanti, tanti anni fa, durante un viaggio di lavoro, mi accorsi di aver dimenticato la trousse dei trucchi a casa. Troppo tardi per rimediare: ero già a Barcellona e l'unica cosa che avevo con me in borsa era un rossetto rosso. Rifiutandomi di comprare una trousse completa per star fuori due notti, sono andata in una famosa catena di profumerie per recuperare almeno un mascara (a quello non si può rinunciare). Ma per il resto avevo deciso di truccare il viso con il rossetto. Per quanto l'idea possa sembrare assurda, in realtà non lo è poi così tanto. Anzi, ha funzionato piuttosto bene, anche se mai mi sarei aspettata, quasi un decennio dopo, di trovarla come tendenza su TikTok.

