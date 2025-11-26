La segretaria Pd Elly Schlein è stata invitata a partecipare ad Atreju, la festa di Fratelli d'Italia che si terrà a Castel Sant'Angelo, a Roma, dal 6 al 14 dicembre. E' quanto confermano fonti dem. La leader dem, che in passato aveva declinato l'invito, ha mostrato questa volta la sua disponibilità a confermare la sua partecipazione ma solo a patto che ci sia un confronto con la premier Giorgia Meloni. "Se va bene a tutti, visto che stiamo invitando tutti i leader dell'opposizione e hanno già quasi tutti accettato, porterò questa proposta a Giorgia Meloni e deciderà lei. L'unica cosa che ci interessa è non mancare di rispetto agli altri leader dei partiti di opposizione che hanno dato disponibilità senza porre alcuna condizione", è stato il commento di Giovanni Donzelli, deputato di FdI e responsabile organizzazione del partito. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Schlein ospite di Atreju "ma solo con Meloni": perché si può stravolgere tutto