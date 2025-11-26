Schlein ospite di Atreju ma solo con Meloni | perché si può stravolgere tutto
La segretaria Pd Elly Schlein è stata invitata a partecipare ad Atreju, la festa di Fratelli d'Italia che si terrà a Castel Sant'Angelo, a Roma, dal 6 al 14 dicembre. E' quanto confermano fonti dem. La leader dem, che in passato aveva declinato l'invito, ha mostrato questa volta la sua disponibilità a confermare la sua partecipazione ma solo a patto che ci sia un confronto con la premier Giorgia Meloni. "Se va bene a tutti, visto che stiamo invitando tutti i leader dell'opposizione e hanno già quasi tutti accettato, porterò questa proposta a Giorgia Meloni e deciderà lei. L'unica cosa che ci interessa è non mancare di rispetto agli altri leader dei partiti di opposizione che hanno dato disponibilità senza porre alcuna condizione", è stato il commento di Giovanni Donzelli, deputato di FdI e responsabile organizzazione del partito. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
Contenuti che potrebbero interessarti
ANCHE PRODI “DIFENDE” LA MELONI. Sì, avete letto bene. Romano Prodi, il professore simbolo della sinistra, ospite da Lilli Gruber a Otto e Mezzo, ha gelato tutti: “Non esiste alcun rischio per la democrazia in Italia.” Tradotto: la solita litania di Elly Schlein - facebook.com Vai su Facebook
Ospite dalla Gruber, l’ex premier smonta la tesi del segretario del Pd e della giornalista: «In Italia la democrazia non è a rischio». Poi demolisce i dem: «Non vedo una reale alternativa di governo alla destra». Vai su X
Schlein invitata ad Atreju “sfida” Meloni: «Vengo solo se facciamo un confronto diretto» - La leader del Pd possibile ospite della festa di Fratelli d’Italia. Segnala unionesarda.it
Schlein invitata ad Atreju, andrà se c'è confronto con Meloni. Conte, Renzi e Calenda alla festa FdI - Elly Schlein è stata invitata a partecipare ad Atreju, la festa di FdI che si terrà a Roma a dicembre. adnkronos.com scrive
FdI invita Schlein ad Atreju, la replica: vengo solo se il confronto è con Meloni - Elly Schlein è stata invitata a partecipare ad Atreju, la storica festa di Fratelli d’Italia in programma dal 6 al 14 dicembre a Castel Sant’Angelo. Segnala ilfattoquotidiano.it