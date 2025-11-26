Ultimo posto e stadio vuoto il Foggia lancia l’appello ai tifosi | Tornate allo Zaccheria

Foggiatoday.it | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'ultima posizione attualmente occupata dal Foggia è solo l'acme di una crisi in essere da tempo. Il Foggia, mai come quest'anno, rischia concretamente di retrocedere - per la prima volta sul campo - in serie D. E domenica 30 novembre, allo Zaccheria, arriva il Cosenza, una delle squadre più in. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

