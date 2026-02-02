Chiusura del mercato col botto il Foggia piazza il colpo Liguori

Il Foggia ha ufficialmente preso Michael Liguori dall’US Salernitana. Il calciatore si lega ai rossoneri fino a giugno 2028. La società ha annunciato l’acquisto a titolo definitivo, chiudendo il mercato con un colpo importante.

Proprio a pochi minuti dal gong, il club di Casillo e De Vitto ha completato l'operazione con la Salernitana. L'esterno offensivo arriva a titolo definitivo e ha firmato un contratto di due anni e mezzo A pochi minuti dal gong, Casillo e De Vitto piazzano il colpo in attacco: dalla Salernitana arriva Michael Liguori, talentuosa esterno offensivo mancino, che si lega al club rossonero fino al 30 giugno 2028. Nato a San Benedetto del Tronto il 16 gennaio 1999, Liguori cresce calcisticamente nel settore giovanile del Pescara. Dopo aver mosso i primi passi tra i grandi in Serie D, indossando le maglie di San Nicolò Notaresco e Recanatese, nella stagione 202122 è approdato tra i professionisti con il Campobasso, con cui ha realizzato 11 reti in 34 presenze, attirando l'attenzione del Padova.

L’Atletico Ascoli conclude il girone di andata con una vittoria importante in trasferta contro il Teramo, seconda forza del campionato.

