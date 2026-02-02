Chiuso il mercato del Pescara senza grandi colpi | tanti arrivi e una cessione eccellente

Questa sera alle 20 il mercato del Pescara si è chiuso senza grandi sorprese. La sessione di gennaio si è conclusa con alcuni arrivi, ma nessuna operazione di grande impatto. L’unico movimento importante rimane la cessione di un giocatore chiave, che potrebbe cambiare le cose per il futuro della squadra.

Niente colpo finale da urlo nel mercato del Pescara. Sessione di mercato chiusa alle ore 20 di oggi, 2 febbraio 2026. Chi si aspettava, dopo Insigne e Brugman, i fuochi d'artificio è rimasto deluso. Anzi, delusissimo perchè non solo non è arrivato il bomber da doppia cifra che i tifosi sognavano, ma è stato anche ceduto il capitano della squadra. Riccardo Brosco, infatti, è passato al Foggia e con i rossoneri ha sottoscritto un contratto fino al 2028. Sarà sostituito in difesa da Giorgio Altare del Venezia, che era in forza alla Samp ma che è lontano dai campi di gioco da mesi per la rottura del crociato del maggio scorso.🔗 Leggi su Ilpescara.it

Approfondimenti su Pescara Mercato

Il Napoli ha confermato di non cedere i propri giocatori nel mercato di gennaio, segnando una posizione definitiva.

L’Inter ha concluso il mercato con alcune operazioni mirate e rinforzi strategici.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Calciomercato Pescara - Dagasso a un passo dal Genoa

Ultime notizie su Pescara Mercato

Argomenti discussi: Calciomercato, quando chiude in Italia e nel mondo; In Europa il 2025 si è chiuso con le elettriche a batteria al 19%, in aumento del 4% rispetto al 2024; Venturino chiude il mercato della Roma? Le strategie di Massara; Riapertura del Mercato del Carmine a Genova, ora spuntano Gulliver e Antico Vinaio.

Stop del presidente. Mercato chiuso. Diaby e Perisic non arriveranno»Il mercato è chiuso? Credo di sì. La giornata di oggi farà da fact checking alle dichiarazioni di Beppe Marotta, presidente dell’ Inter, convinto che nelle ultime ore della sessione invernale non ci ... ilgiorno.it

Il mercato invernale è chiuso!Il gong è suonato e anche la sessione invernale di calciomercato è andata in archivio. Per tornare a parlare di trattative bisognerà attendere la prossima stagione sportiva. Il mercato dell’Empoli, ... pianetaempoli.it

Mercato Inter chiuso, email inviata dall'Al-Ittihad: rifiutata l'ultima proposta per Diaby. L'ultimo tentativo per Perisic... x.com

Chiuso il mercato dell'Inter Sfuma definitivamente Diaby - facebook.com facebook