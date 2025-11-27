Colpi di pistola vicino alla Casa Bianca gravissimi due soldati della Guardia nazionale Trump | L' animale che ha sparato è ferito

Feedpress.me | 27 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sono in condizioni critiche due soldati della Guardia Nazionale colpiti nel corso di una sparatoria a Washington, non lontano dalla Casa Bianca. Lo ha detto il direttore dell'Fbi, Kash Patel, in una conferenza stampa smentendo la notizia del governatore del West Virginia secondo la quale i due soldati erano morti. Alla vigilia del Thanksgiving, la festa più importante per gli americani, il terrore. 🔗 Leggi su Feedpress.me

