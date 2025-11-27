Colpi di pistola vicino alla Casa Bianca gravissimi due soldati della Guardia nazionale Trump | L' animale che ha sparato è ferito

Sono in condizioni critiche due soldati della Guardia Nazionale colpiti nel corso di una sparatoria a Washington, non lontano dalla Casa Bianca. Lo ha detto il direttore dell'Fbi, Kash Patel, in una conferenza stampa smentendo la notizia del governatore del West Virginia secondo la quale i due soldati erano morti. Alla vigilia del Thanksgiving, la festa più importante per gli americani, il terrore. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Colpi di pistola vicino alla Casa Bianca, gravissimi due soldati della Guardia nazionale. Trump: “L'animale che ha sparato è ferito”

Scopri altri approfondimenti

+++ Terrore vicino alla Casa Bianca: esplosi colpi di pistola, diverse persone colpite https://gazzettadelsud.it/?p=2134993 - facebook.com Vai su Facebook

Si vendicò a colpi di pistola col buttafuori che lo aveva allontanato dal locale: arrestato milano.repubblica.it/cronaca/2025/1… Vai su X

Colpi di pistola vicino alla Casa Bianca, gravissimi due soldati della Guardia nazionale. Trump: “L'animale che ha sparato è ferito” - Non è chiaro se fossero loro il bersaglio dell’attacco o se siano intervenuti per evitare una sparatoria ancora più grave ... Secondo msn.com

Qualcuno ha sparato a due agenti della Guardia Nazionale vicino alla Casa Bianca, a Washington - Per il momento non si conoscono le dinamiche della sparatoria, e ci sono poche informazioni. Riporta ilpost.it

Ferì a colpi di pistola un vicino di casa: condannato a 8 anni - Accusa di tentato omicidio per la sparatoria in via Luigi Cassia, l'aggressore fu bloccato dalle forze dell'ordine ... Segnala lasicilia.it