La Rai sembra ancora senza una valida alternativa dopo la fine di Che tempo che fa. Da Alberto Trentini in giù, molti si chiedono se il servizio pubblico troverà un modo per riempire il vuoto lasciato dal programma di Fabio Fazio in prima serata. Finora, l’unico esempio è Splendida cornice, ma non basta. La rete pubblica deve correre ai ripari se vuole mantenere il suo ruolo nel panorama televisivo italiano.

Invece, niente: mentre Che tempo che fa permette a Discovery di avere un nugolo di ospiti prestigiosissimi la Rai è costretta a farsi bastare il Porta a porta di Bruno Vespa che, però, da tempo sembra incapace di adattarsi al linguaggio dei tempi - a dimostrazione di questo, i magri risultati dei suoi speciali in prima serata, forse anche colpa di un padrone di casa che nell'ultimo tempo si è lanciato di dichiarazioni pubbliche abbastanza controverse come quelle contro Jannik Sinner e la mancata partecipazione alla Coppa Davis. In assenza di alternative valide, Che tempo che fa procede la sua corsa con garbo e compostezza, tenendosi alla larga dalle villanie di certi salotti televisivi - Che tempo che fa è, forse, l'unica programma in cui gli ospiti che discutono di cronaca e politica non si parlano sopra, un vizio tutto italiano - e puntando sempre sulla qualità delle conversazioni e l'eleganza di Fazio nell'equilibrare il tono e il registro. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Che tempo che fa: senza più Fabio Fazio la Rai, da Alberto Trentini in giù, sta perdendo un'occasione

Approfondimenti su Che tempo che fa

Fabio Fazio ha annunciato a sorpresa che Alberto Trentini sarà ospite a

Questa sera a “Che tempo che fa” Belen Rodriguez ha sorpreso il pubblico e Fabio Fazio.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Che tempo che fa

Argomenti discussi: Che Tempo Che Fa | Intervista Geolier | Video; Che tempo che fa, gli ospiti e i temi della puntata con Fabio Fazio e Luciana Littizzetto; Che tempo che fa, oggi domenica 25 gennaio: gli ospiti di Fabio Fazio; Che Tempo Che Fa, anticipazioni: Belen spiffera tutto (e De Martino trema), poi Fazio si emoziona con Alberto Trentini.

Che Tempo Che Fa, con Fabio Fazio stasera sul NOVE: anticipazioni puntata e ospiti di domenica 1 febbraio 2026Torna Che Tempo Che Fa, con Fabio Fazio stasera sul canale NOVE: ecco le anticipazioni della puntata e gli ospiti di domenica 1 febbraio 2026 ... superguidatv.it

Gli ospiti di Che tempo che fa, le anticipazioni della puntata di domenica 1 febbraioGli ospiti della puntata di Che tempo che fa in onda domenica 1 febbraio sono Alberto Trentini, il cooperante italiano liberato in Venezuela dopo 423 giorni ... fanpage.it

No, una persona mi deve piacere. Però in questi due anni non mi è piaciuto nessuno. Forse sto trasformando i miei gusti in qualche modo”. Belen Rodriguez, ospite da Fabio Fazio a Che tempo che fa, ha raccontato con sincerità il suo percorso in Italia, dove v - facebook.com facebook

Fabio Fazio e la squadra di #CTCF stasera hanno dato (l’ennesima) prova di quello che il servizio pubblico ha ormai perso: riuscire a rendere omaggio ai grandi con eleganza e coscienza. #OrnellaSenzaFine x.com