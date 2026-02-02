Che tempo che fa le pagelle del 1° febbraio | gli anni difficili di Belen 9 la leggerezza di Antonio Albanese 7

Domenica sera torna in onda su Nove “Che tempo che fa”. Fabio Fazio e il suo team aprono la puntata con un clima rilassato, tra chiacchiere e ospiti. La puntata di oggi si concentra sulle storie di personaggi noti, tra cui Belen, che ha raccontato le difficoltà degli ultimi tempi, e Antonio Albanese, che invece ha portato un tocco di leggerezza con la sua simpatia. La trasmissione si conferma un appuntamento fisso per chi cerca intrattenimento e confronto, anche in giornate come questa.

Domenica non è domenica senza Che tempo che fa. E così, Fabio Fazio e la sua squadra sono tornati in diretta sul Nove con una nuova puntata ricca di ospiti e di novità. Tra questi, accomodata su una delle poltrone bianche, c’era anche Belen Rodriguez. Non solo. Lo studio ha accolto il cooperante Alberto Trentini, appena tornato in Italia dopo una detenzione terribile in Venezuela durata oltre un anno, Antonio Albanese che torna al cinema con una nuova commedia, Geolier che si è esibito con un nuovo singolo estratto dal suo ultimo album e, infine, Luciana Littizzetto con la consueta letterina. Ecco il nostro pagellone. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Che tempo che fa, le pagelle del 1° febbraio: gli anni difficili di Belen (9), la leggerezza di Antonio Albanese (7) Approfondimenti su Che tempo che fa Belen a Che tempo che fa: “Ho passato 4 anni difficili” Belen Rodriguez ha raccontato di aver vissuto quattro anni molto complicati. ‘Ho passato 3-4 anni molto difficili’: Belen si racconta a Che tempo che fa tra attacchi di panico e solitudine Belen Rodriguez si apre a Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Ultime notizie su Che tempo che fa Argomenti discussi: Che Tempo Che Fa | Intervista Geolier | Video; Che tempo che fa, gli ospiti e i temi della puntata con Fabio Fazio e Luciana Littizzetto; Che tempo che fa, oggi domenica 25 gennaio: gli ospiti di Fabio Fazio; Che Tempo Che Fa, anticipazioni: Belen spiffera tutto (e De Martino trema), poi Fazio si emoziona con Alberto Trentini. Che Tempo Che Fa, con Fabio Fazio stasera sul NOVE: anticipazioni puntata e ospiti di domenica 1 febbraio 2026Torna Che Tempo Che Fa, con Fabio Fazio stasera sul canale NOVE: ecco le anticipazioni della puntata e gli ospiti di domenica 1 febbraio 2026 ... superguidatv.it Che tempo che fa, stasera in tv: Geolier, Alberto Trentini e gli altri ospiti della puntataSpazio poi al cinema con Antonio Albanese, che presenta la nuova commedia da lui diretta e interpretata Lavoreremo da grandi. Un film che racconta, con ironia amara, l’amicizia di tre uomini ... today.it “Siamo entrati all’1 al ristorante e alle 18.30 é entrata una coppia di tedeschi che voleva cenare e noi eravamo ancora lì!” Antonio Albanese ed il film “Lavoreremo da grandi”, nelle sale italiane il prossimo 5 febbraio. - facebook.com facebook ''Dopo pochi minuti di silenzio e di gocce, si vede questo entrare vestito da salamandra'' Antonio Albanese a #CTCF x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.