La polizia di Catania ha trovato dieci vitellini stipati in un furgone parcheggiato in una zona periferica. I cuccioli, ancora molto piccoli, erano in condizioni di estrema sofferenza. Sono stati messi in salvo e portati in un centro veterinario, dove riceveranno le cure necessarie. La scoperta ha scosso gli abitanti della zona, che chiedono controlli più severi contro il maltrattamento degli animali.

Dieci vitellini, tutti di età compresa tra pochi giorni e poche settimane, sono stati ritrovati in condizioni estreme all’interno di un furgone parcheggiato in un’area periferica di Catania. L’intervento delle forze dell’ordine è scattato dopo una segnalazione anonima che ha messo in allarme le autorità locali. I piccoli animali, di razza bovina comune, erano stipati in uno spazio angusto, privi di cibo, acqua e ventilazione adeguata. L’aria all’interno del veicolo era densa, calda e irrespirabile. Alcuni di loro erano già in condizioni critiche, con segni evidenti di debolezza, disidratazione e ipotermia. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Dieci vitellini stipati in un furgone, salvati dalla polizia a Catania

Approfondimenti su Catania Vitellini

La polizia di Catania ha scoperto dieci vitellini stipati nel vano di carico di un furgone in sosta in un’area di servizio sulla tangenziale.

Durante la notte di Capodanno, una coppia di anziani ha ricevuto assistenza dalla polizia dopo essersi trovata al freddo a causa di una caldaia guasta.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Catania Vitellini

Argomenti discussi: Menù stellato di S. Valentino (quasi) low cost anche in Sicilia; Ciclone in Sicilia: stato di emergenza nazionale; Gente in strada gridando al terremoto: il precedente di 30 anni fa; Stm Catania, in arrivo 50 assunzioni.

Dieci vitellini stipati in un furgone, salvati dalla polizia a CataniaLa polizia ha messo in salvo 10 vitellini trovati stipati in un furgone che era in sosta in un'area di servizio della Tangenziale di Catania. (ANSA) ... ansa.it

Catania, la polizia salva dieci vitellini: erano stipati all'interno di un furgoneSul posto sono intervenuti i medici veterinari dell’Asp di Catania. Due uomini e il titolare dell’azienda agricola sono stati denunciati per maltrattamento di animali ... msn.com

ORRORE SULLA TANGENZIALE DI CATANIA: 10 VITELLI STIPATI NEL COFANO DI UN FURGONE, SALVATI DALLA POLIZIA Dieci vitellini ammassati in uno spazio angusto, senza aria, senza requisiti minimi di sicurezza e in totale violazione delle norme su - facebook.com facebook

Dieci vitellini stipati in un furgone, salvati dalla polizia a Catania. Erano destinati a un'azienda agricola del ragusano, tre denunce #ANSA x.com