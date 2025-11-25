Reading teatrale contro la violenza di genere a Castelnuovo Val di Cecina
Nell’ambito della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, l’associazione Le Ragazze del Mercoledì organizza, per il 25 novembre alle ore 17:30 presso la pista dei giardini di Castelnuovo di Val di Cecina, con il patrocinio del Comune di Castelnuovo di Val di Cecina, un reading. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
