Gaza Pizzaballa | Vogliamo vivere un Natale normale anche se qui è tutto fermo
"Vogliamo che vengano i pellegrini, aprire le nostre case e le nostre chiese, fare festa, accendere le luci, mettere gli alberi di Natale, condividere il cibo", ha spiegato il cardinale, ricordando che anche la comunità gazawa, come tutte le altre ha bisogno di fare comunità, soprattutto in un momento importante come il Natale. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
