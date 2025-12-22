"Vogliamo che vengano i pellegrini, aprire le nostre case e le nostre chiese, fare festa, accendere le luci, mettere gli alberi di Natale, condividere il cibo", ha spiegato il cardinale, ricordando che anche la comunità gazawa, come tutte le altre ha bisogno di fare comunità, soprattutto in un momento importante come il Natale. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Gaza, Pizzaballa: “Vogliamo vivere un Natale normale, anche se qui è tutto fermo”

Leggi anche: Gaza, il Cardiale Pizzaballa è nella Striscia: a Natale presiederà la messa

Leggi anche: Gaza, il cardinale Pizzaballa celebra la messa del Natale anticipato

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Il cardinale Pizzaballa in visita a Gaza per celebrare il Natale con la comunità cattolica.

Il cardinale Pizzaballa a Fanpage.it: “Dopo 2 anni di guerra Gaza rinasce, ho visto voglia di normalità” - it: “Ho visto a Gaza la distruzione di sempre, ma anche un desiderio di ritorno alla vita”. fanpage.it