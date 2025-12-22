Gaza Pizzaballa | Vogliamo vivere un Natale normale anche se qui è tutto fermo

22 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

"Vogliamo che vengano i pellegrini, aprire le nostre case e le nostre chiese, fare festa, accendere le luci, mettere gli alberi di Natale, condividere il cibo", ha spiegato il cardinale, ricordando che anche la comunità gazawa, come tutte le altre ha bisogno di fare comunità, soprattutto in un momento importante come il Natale. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

gaza pizzaballa vogliamo vivere un natale normale anche se qui 232 tutto fermo

© Ildifforme.it - Gaza, Pizzaballa: “Vogliamo vivere un Natale normale, anche se qui è tutto fermo”

Leggi anche: Gaza, il Cardiale Pizzaballa è nella Striscia: a Natale presiederà la messa

Leggi anche: Gaza, il cardinale Pizzaballa celebra la messa del Natale anticipato

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Il cardinale Pizzaballa in visita a Gaza per celebrare il Natale con la comunità cattolica.

gaza pizzaballa vogliamo vivereIl cardinale Pizzaballa a Fanpage.it: “Dopo 2 anni di guerra Gaza rinasce, ho visto voglia di normalità” - it: “Ho visto a Gaza la distruzione di sempre, ma anche un desiderio di ritorno alla vita”. fanpage.it

gaza pizzaballa vogliamo viverePizzaballa celebra Messa di Natale anticipato a Gaza/ “Testimoni di speranza. Guerra finita, allarme povertà” - Pizzaballa celebra Santa Messa di Natale a Gaza: anticipo della Natività in mezzo alle macerie. ilsussidiario.net

gaza pizzaballa vogliamo vivereStriscia di Gaza: il cardinale Pizzaballa “dalla comunità cristiana gazawa una grande testimonianza di fede” - Le parole del cardinale Pierbattista Pizzaballa sulla visita alla parrocchia latina della Sacra Famiglia di Gaza. corrierecesenate.it

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.