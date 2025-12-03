Tra Sfera Ebbasta e G-Shock non poteva che andare così

All products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors. However, when you buy something through our retail links, Condé Nast may earn an affiliate commission. Quella tra Sfera Ebbasta e il marchio di orologi giapponese G-Shock è - quella che si dice - una lunga storia d'amore. La scintilla tra i due si è accesa almeno un paio di anni fa, quando il rapper ha scelto di indossare un G-SHOCK GM-2100, caratterizzato da una cassa ottagonale 2100 in versione acciaio e il cinturino in resina, accanto ai suoi orologi più blasonati. Diciamo che da quel momento in poi i due non si sono più lasciati, in mezzo ci sono state campagne, connessioni varie e uno stile condiviso che ha portato il rapper oggi ad annunciare la sua prima collaborazione ufficiale con G-Shock. 🔗 Leggi su Gqitalia.it © Gqitalia.it - Tra Sfera Ebbasta e G-Shock non poteva che andare così

Approfondisci con queste news

SFERA E I SUOI FRATELLI: LA TRAP ITALIANA HA (GIÀ) 10 ANNI Il 2026 celebra il decennale della trap italiana, tra polemiche e eredità culturale: la playlist. Leggi tutto https://www.rockol.it/news-755736/sfera-ebbasta-playlist-trap-celebrazione-10-anni-rist - facebook.com Vai su Facebook

Sfera Ebbasta a San Siro l’8 luglio 2026: registrato il sold out in poche ore. Aggiunta una nuova data il 9 luglio. Vai su X

Tra Sfera Ebbasta e G-Shock non poteva che andare così - We may also use these technologies to gauge the effectiveness of advertising campaigns, target advertisem ... Segnala gqitalia.it

Sfera Ebbasta lancia X2VR. Ci sono anche Elodie, Marracash e molti altri. La tracklist - Quella di oggi, venerdì 17 novembre, è una giornata piuttosto intensa per Sfera Ebbasta: dall'una di questa notte, infatti, è finalmente disponibile il nuovo e tanto atteso album del rapper, X2VR. Come scrive gazzetta.it

Sfera Ebbasta e l'effetto nostalgia - E' uno dei rapper italiani più noti e ha al suo attivo cinque album Poco meno di un mese fa ha pubblicato la sua ultima fatica, "X2VR", ... rockol.it scrive

“Famoso” di Sfera Ebbasta è un film già visto - Sarà visibile su PrimeVideo dal 27 ottobre: Amazon, a differenza del documentario di Tiziano Ferro che esce la prossima settimana, ... Lo riporta rockol.it

Sfera Ebbasta con "Famoso" travolge tutte le classifiche - A una settimana dalla pubblicazione di ‘Famoso’, Sfera Ebbasta conquista tutte le classifiche: non solo è al primo posto nella chart album italiana ma tutte le tracce monopolizzano la Top Ten dei ... Lo riporta ilmessaggero.it