Carnival party al Night life Palermo | ospite della serata Chris Clun ingresso in maschera
Martedì 18 febbraio il Night Life Palermo si trasforma in un palcoscenico di festa con il suo Carnival party. La serata si preannuncia ricca di musica, spettacoli e tanta energia, con ospite d’eccezione, Chris Clun. L’ingresso è in maschera, e i partecipanti si preparano a vivere un evento indimenticabile nel cuore della città.
Martedì 18 febbraio, il Night Life Palermo ospiterà il Carnival party più atteso dell’anno. Una serata speciale che unisce musica, spettacolo e intrattenimento, con protagonisti d’eccezione. Ospite della serata sarà Chris Clun, che parteciperà a un esclusivo Meet & Greet, mentre la conduzione sarà affidata a Giusy Randazzo, che accompagnerà il pubblico tra divertimento, eleganza e sorprese.L’ingresso sarà in maschera, e i partecipanti potranno scegliere tra la formula cena o after dinner, approfittando di un ricco menù studiato per l’occasione, capace di soddisfare anche i palati più esigenti. Per rendere la notte ancora più speciale, ci sarà la premiazione della migliore maschera, un momento di competizione creativa che celebra la fantasia e lo spirito del Carnevale.🔗 Leggi su Palermotoday.it
Approfondimenti su Night Life Palermo
Chris Clun e Giulia Cassibba al Monday Night di Vincenzo Canzone
Chris Clun al teatro della Posta Vecchia con “Toxoplasmosi”: comicità e ironia sulla maternità moderna
Chris Clun porta al teatro della Posta Vecchia “Toxoplasmosi”, uno spettacolo di stand-up comedy che affronta con ironia e sarcasmo le sfide della maternità moderna.
Ultime notizie su Night Life Palermo
Argomenti discussi: Eventi a Firenze dal 2 all’8 febbraio; San Giorgio Jonico | Carnival Party.
Carnival Party al KaluraSono online le foto del Carnival Party al Kalura 2023 1 di 171 Carnevale Reggio Calabria Night Life ... citynow.it
Tuo figlio dorme #chrisclun #monologo #standupcomedy - facebook.com facebook
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.