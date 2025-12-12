Scontro tra Caterina Balivo e Antonella Elia in diretta avete visto cosa è successo? Momenti di imbarazzo

Durante una puntata de La Volta Buona, si è verificato un acceso scontro tra Caterina Balivo e Antonella Elia. L'episodio ha suscitato momenti di imbarazzo in diretta, con l’attrice che ha rivolto una frecciatina al suo ex compagno Pietro Delle Piane, creando tensione tra i presenti.

Durante una recente puntata de La Volta Buona, l'atmosfera si è rapidamente surriscaldata quando Antonella Elia, ospite in studio, ha lanciato l'ennesima stoccata al suo ex compagno Pietro Delle Piane. Quello che sembrava un semplice commento sulla loro relazione si è trasformato in un botta e risposta teso e per nulla velato, culminato in un evidente momento di imbarazzo tra lei e la conduttrice Caterina Balivo. La discussione, partita da un servizio dedicato alla loro storia, si è presto trasformata in un confronto diretto e acceso.

