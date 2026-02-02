Canova a Bassano l' omaggio di Sepe per Motta Editore

Domenico Sepe rende omaggio a Antonio Canova a Bassano del Grappa. L’artista ha scelto il Museo Civico come cornice, portando avanti un omaggio che unisce passato e presente della scultura. La scena si svolge tra le pareti di un luogo simbolico, con Sepe che interpreta il maestro in modo intenso e personale.

Ne è nato un progetto editoriale di rara finezza, capace - spiega una nota dedicata all'inziativa - di intrecciare arte, fotografia e pensiero critico in una forma che supera il semplice libro per farsi oggetto culturale compiuto. La storica casa editrice milanese ha presentato il volume inedito “Omaggio a Canova – Il Maestro attraverso lo sguardo di Domenico Sepe”, esito di un percorso ampio e stratificato che vede Sepe non solo autore delle opere scultoree, pittoriche e grafiche, ma anche dei testi che accompagnano il lettore in una reinterpretazione personale e attualissima del grande scultore neoclassico.🔗 Leggi su Napolitoday.itImmagine generica

Federico Motta Editore celebra Canova: l’omaggio contemporaneo di Domenico Sepe arriva al Museo Civico di Bassano

Federico Motta Editore rende omaggio a Canova con l’esposizione di Domenico Sepe al Museo Civico di Bassano.

A Milano il Cavallo Colossale di Antonio Canova

Bassano del Grappa punta al 2029: una mozione in Regione per candidarsi a capitale italiana della cultura; Attualità: Bassano del Grappa candidata a Capitale Italiana della Cultura 2029

Cavallo colossale di Canova a Bassano, catalogati e assemblati 200 frammenti: così la struttura è rinataSopravvissuto ai bombardamenti sulla città del 24 aprile 1945 che distrussero il modello simile destinato al monumento equestre a Carlo III di Borbone, poi sezionato in pezzi rimasti per oltre 50 anni ... corrieredelveneto.corriere.it

Il Cavallo Colossale di Canova torna a risplendereDopo più di 50 anni l'enorme modello in gesso del Cavallo Colossale di Antonio Canova tornerà a risplendere ai Musei Civici di Bassano del Grappa (Vicenza). L'opera, considerata una delle ultime ... ansa.it

