Canova a Bassano l' omaggio di Sepe per Motta Editore

Domenico Sepe rende omaggio a Antonio Canova a Bassano del Grappa. L’artista ha scelto il Museo Civico come cornice, portando avanti un omaggio che unisce passato e presente della scultura. La scena si svolge tra le pareti di un luogo simbolico, con Sepe che interpreta il maestro in modo intenso e personale.

Ne è nato un progetto editoriale di rara finezza, capace - spiega una nota dedicata all'inziativa - di intrecciare arte, fotografia e pensiero critico in una forma che supera il semplice libro per farsi oggetto culturale compiuto. La storica casa editrice milanese ha presentato il volume inedito "Omaggio a Canova – Il Maestro attraverso lo sguardo di Domenico Sepe", esito di un percorso ampio e stratificato che vede Sepe non solo autore delle opere scultoree, pittoriche e grafiche, ma anche dei testi che accompagnano il lettore in una reinterpretazione personale e attualissima del grande scultore neoclassico.

