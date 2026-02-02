Candelora che festa è? Il significato e cosa dice il proverbio

La Candelora si celebra il 2 febbraio e segna la presentazione di Gesù al Tempio. È una festa religiosa che ricorda un episodio della vita di Gesù, secondo quanto raccontato nel Vangelo. In Italia, questa giornata è anche il momento in cui si accendono le candele, simbolo di luce e speranza, e si svolgono varie tradizioni popolari. La ricorrenza segna anche la fine dell'inverno e l'inizio di una stagione più mite, secondo il proverbio che recita: «Se Candelora piove, inverno da fora».

La candelora è una ricorrenza cristiana che viene celebrata il 2 febbraio, chiamata anche Festa presentazione di Gesù al Tempio, nell'adempimento della Legge Giudaica riguardante i primogeniti maschi. La festa è anche detta della Purificazione di Maria poiché secondo l'usanza ebraica, dopo quaranta giorni dalla nascita di un maschio la madre, considerata impura, doveva recarsi al Tempio di Gerusalemme per purificarsi: il 2 Febbraio cade quaranta giorni dopo il 25 Dicembre (giorno della nascita di Gesù). Candelora: storia e significato di questo rito antichissimo che cade il 2 febbraioA quaranta giorni dal Natale del Signore, il 2 febbraio la Chiesa celebra la Festa della Presentazione di Gesù al Tempio, tradizionalmente detta la Candelora, poiché nel passo evangelico Cristo è ... 2 Febbraio, Festa della Candelora: il significato profondo della Presentazione di Gesù al TempioFesta della Candelora: quando la Luce entra nel Tempio. Ripercorriamo la Presentazione di Gesù e il suo significato profondo. Il #2febbraio ricorre la #Candelora, festa della Presentazione di Gesù al Tempio. Le candele benedette richiamano Cristo come luce che illumina le tenebre e si diffonde nel mondo OGGI LA CHIESA FESTEGGIA LA CANDELORA: STORIA E USANZE DELLA FESTA DELLA PRESENTAZIONE DI GESÙ AL TEMPIO "Quando vien la Candelora de l'inverno semo fora; ma se piove o tira vento de l'inverno semo dentro".

