Questa mattina sono stati annunciati gli orari ufficiali delle gare di bob ai Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026. Le competizioni inizieranno tra poche settimane e tutti gli appassionati potranno seguire le gare in diretta su TV e streaming. L’Italia si prepara a essere protagonista di questa grande festa sportiva.

I Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026 stanno ufficialmente per incominciare. L’attesa sta finalmente per concludersi e l’Italia sarà il punto di riferimento per lo sport mondiale. I Cinque Cerchi saranno i nostri compagni per le prossime settimane con emozioni e spettacolo che arriveranno uno dietro l’altro. Tra gli sport più interessanti che potremo ammirare nelle prossime giornata non mancherà, ovviamente, il bob. Sul budello intitolato a Eugenio Monti di Cortina d’Ampezzo il cosiddetto “Sliding Center” vedremo un programma ricchissimo tra bob a 2 maschile e femminile, bob a 4 maschile e monobob femminile. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Calendario bob Olimpiadi Milano Cortina 2026: orari giornalieri, tv, programma, streaming

#Milano-Cortina 2026 || Con l’avvicinarsi delle Olimpiadi invernali di Milano Cortina, l’attesa cresce tra gli appassionati di sport.

Manca poco all’inizio delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026.

