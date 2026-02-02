Calendario biathlon Olimpiadi Milano Cortina 2026 | orari giornalieri tv programma streaming

Sulle nevi di Anterselva il biathlon si prepara a entrare nel vivo delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Gli italiani vogliono fare bella figura davanti al pubblico di casa, mentre gli atleti si allenano intensamente per le gare che si terranno nelle prossime settimane. La competizione, con sci stretti e carabina, promette emozioni forti e sorprese.

Sulle nevi di Anterselva il biathlon sarà di scena nelle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. La specialità su sci stretti e carabina sulle spalle è pronta per regalare non poche emozioni e, davanti al pubblico di casa, gli atleti del Bel Paese vorranno lasciare il segno come non mai. Una stagione che ha riservato diverse soddisfazioni alla compagine italiane. L’evento clou saranno i Giochi e dal proprio mazzo la squadra nostrana ha alcuni assi. Tommaso Giacomel, Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi saranno i biathleti più attesi, per quanto messo in mostra in carriera e nella stagione del massimo circuito internazionale. 🔗 Leggi su Oasport.it

#Milano-Cortina 2026 || Con l’avvicinarsi delle Olimpiadi invernali di Milano Cortina, l’attesa cresce tra gli appassionati di sport.

