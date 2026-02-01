Calciomercato Napoli tutte le trattative degli azzurri | i nomi in ballo

Il mercato di gennaio porta ancora tante voci sul Napoli. La società sta lavorando per rinforzare la rosa, con alcune trattative già in corso. Tra le possibilità, si parla di un giovane in arrivo dal Verona, mentre diverse cessioni sono già state decise: Marianucci lascia Torino, Ngonge si trasferisce all’Espanyol e Lang si unisce al Galatasaray. Anche Saco si sposta in Serie C, a Caserta, e Lucca torna in Inghilterra, al Nottingham Forest. Cheddira invece si sposta dal Napoli al Lecce. La sessione invernale

I possibili movimenti e le voci sul calciomercato del Napoli nella finestra invernale di gennaio 2026:Acquisti: Giovane (Verona, a)Cessioni: Marianucci (Torino, d), Ngonge (Espanyol, a), Saco (Casertana, c), Lang (Galatasaray, a), Lucca (Nottingham Forest, a), Cheddira (Lecce, a), De Martino.🔗 Leggi su Napolitoday.it Approfondimenti su Calciomercato Napoli Calciomercato Napoli, tutte le ultime notizie sulle trattative degli azzurri | DIRETTA Il Napoli accelera negli ultimi giorni di mercato. Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Calciomercato Napoli, il parere dei tifosi azzurri: da Lang a Giovane Ultime notizie su Calciomercato Napoli Argomenti discussi: Calciomercato Napoli, tutte le notizie più importanti di giornata sugli azzurri | DIRETTA; LIVE Calciomercato Napoli: acquisti, cessioni, rumors e trattative; Calciomercato Napoli: tutti i trasferimenti conclusi; Calciomercato Napoli, ore decisive per Alisson Santos in azzurro. Marianucci e Ambrosino salutano. Calciomercato, news di oggi in diretta: Juve su Icardi, Milan è fatta per Mateta. Lookman all’AtleticoCalciomercato, le news di oggi 01 febbraio 2026 e le trattative live di Juve, Milan, Inter Napoli, Roma e delle squadre di Serie A ... fanpage.it Calciomercato Napoli, tutte le ultime notizie sulle trattative degli azzurri | DIRETTAIl club azzurro - riferisce Sky Sport - ha trovato l’intesa per il cartellino dell'attaccante brasiliano con gli scaligeri sulla formula del titolo definitivo con un indennizzo basso e una serie di ... napolitoday.it Ultimo tentativo per l'esterno dell'Atalanta! #Napoli #calciomercato #top - facebook.com facebook Calciomercato: Napoli pronto a chiudere per Sulemana in prestito con diritto di riscatto. Ma in caso di addio di Lookman resterà all'Atalanta bit.ly/3Mi56ZF #AsRoma x.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.