Calciomercato Juve | scelta a sorpresa di Norton-Cuffy per il futuro

La Juventus pensa già al futuro e ha preso una decisione inattesa. Norton-Cuffy, l’esterno inglese in prestito al Genoa, ha scelto di puntare sui bianconeri. La decisione ha sorpreso molti, considerando le voci di mercato e le aspettative sul suo percorso. Ora, l’attenzione si sposta sulla sua crescita e sul ruolo che potrebbe avere in squadra.

. L'esterno inglese del Genoa ha preso questa decisone. Il mercato invernale del Genoa ha vissuto momenti di forte fibrillazione attorno al nome di Brooke Norton-Cuffy. Il laterale destro inglese, protagonista di una crescita esponenziale sotto la lanterna, ha attirato su di sé i riflettori di diverse big, arrivando a un passo dall'addio anticipato. Secondo quanto riportato da Sky Sports UK, il classe 2004 è stato l'oggetto del desiderio di tre club di Serie A, con la Juventus in prima fila, decisa a puntare sulla sua freschezza per rinforzare le corsie esterne di Luciano Spalletti.

