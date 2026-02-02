Questa sera alle 20:00 si chiude ufficialmente il mercato invernale. Il Milan ha ancora qualche ora per mettere a segno gli ultimi acquisti o cessioni. Dopo settimane di attese, il club rossonero ha appena concluso un affare con Niclas Füllkrug, arrivato in extremis, un mese dopo aver iniziato a seguire l’attaccante. La finestra di gennaio sta per chiudersi, e i tifosi seguono con attenzione ogni mossa.

Ci siamo, sta arrivando la conclusione della sessione invernale di calciomercato e il Milan, quasi incredibilmente, quando più nessuno quasi ci sperava, si è destato proprio in prossimità del gong. Saranno particolarmente calde le ore che ci separano dalla chiusura ufficiale della finestra di riparazione. Tra Prima Squadra e Settore Giovanile, va detto, i rossoneri si sono dati particolarmente da fare in queste ultime giornate. Tutti al lavoro. Dall'amministratore delegato Giorgio Furlani al direttore sportivo Igli Tare, passando per il direttore tecnico Geoffrey Moncada. Vediamo cosa attendersi ancora dal Milan. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Calciomercato invernale, ultimo giorno: ecco cosa attendersi ancora dal Milan

Approfondimenti su Calciomercato Invernale

Questa sera si chiude ufficialmente il calciomercato invernale e la Ternana sta preparando gli ultimi colpi.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

CALCIOMERCATO MILAN :ECCO I TERMINI DELL'ACCORDO

Ultime notizie su Calciomercato Invernale

Argomenti discussi: Calciomercato, quando chiude in Italia e nel mondo; Quando chiude il calciomercato invernale 2026: data e orario per l’Italia e i principali campionati esteri; Ternana, ultimo giorno di calciomercato: ecco cosa accadrà nelle ore conclusive della sessione invernale; LIVE Mercato, l'ultimo giorno: Bologna, arriva Noslin se esce Dominguez. Belahyane torna a Verona?.

Calciomercato, l’ultimo giorno di trattative live su Cosenza Channel e LaC | LA SCALETTADal cuore pulsante dell’Hotel Sheraone di Milano, l’inviato Antonio Alizzi monitorerà in tempo reale i movimenti delle squadre calabresi e nazionali, tra notizie, retroscena e interviste ... cosenzachannel.it

LIVE Mercato, l'ultimo giorno: Bologna, arriva Noslin se esce Dominguez. Belahyane torna a Verona?Dopo Rugani, Paratici cerca un altro colpo in difesa. Si lavora su un vice Dodò, e l'attuale terzino del Cagliari è il preferito. Manca però l'accordo sulla formula: i sardi non hanno aperto al ... gazzetta.it

Un riassunto verso l'ultimo giorno del calciomercato invernale - facebook.com facebook

#Calciomercato invernale, quando finisce in #SerieA e nel mondo: le date #SkySport #SkyCalciomercato x.com