Calciomercato agli sgoccioli | via Felicioli in arrivo Dimarco Si cercano ancora rinforzi in difesa e in attacco

Il calciomercato inizia a chiudersi e il Foggia si prepara a fare gli ultimi colpi. La società sta lavorando per sostituire Felicioli, che sta per partire, e per portare a casa Dimarco. I patron Casillo e De Vitto sono sotto pressione, soprattutto dopo la brutta sconfitta nel derby di Capitanata, e cercano rinforzi in difesa e in attacco prima della chiusura delle trattative alle 20.

In via di definizione lo scambio tra i due calciatori con la formazione lombarda. Il fratello del terzino dell'Inter, arriverà a titolo definitivo Volge al termine la finestra invernale del mercato, che chiuderà i battenti alle ore 20. Tra le società più attive c'è il Foggia: i due patron Casillo e De Vitto sono chiamati a completare gli ultimi interventi, resi ancora più urgenti dopo la brutta sconfitta patita ieri nel derby di Capitanata col Cerignola. Dopo l'ufficializzazione della cessione in prestito di Morelli, finito al Trapani, è in fase di definizione uno scambio di terzini con la Pro Patria.

