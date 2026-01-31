Calciomercato Bari | caccia agli ultimi rinforzi ufficiale Piscopo
Con il mercato che si avvicina alla chiusura il 2 febbraio alle 20, il Bari si muove per mettere a posto gli ultimi dettagli. La squadra cerca ancora rinforzi e cerca di sistemare le situazioni rimaste in sospeso prima che sia troppo tardi.
La chiusura del mercato invernale si avvicina (stop fissato al 2 febbraio alle 20) e il Bari è chiamato a sfruttare al massimo gli ultimi giorni a disposizione per completare la rosa e sistemare le situazioni rimaste in sospeso.All'indomani della pesante sconfitta interna contro il Palermo, il.
Calciomercato Bari: casting aperti a centrocampo e in difesa
Calciomercato Bari: caccia agli ultimi rinforzi, ufficiale PiscopoRisolti diversi prestiti in uscita, il club biancorosso lavora su centrocampo e sfoltimento rosa a pochi giorni dalla chiusura del mercato ... baritoday.it
CALCIOMERCATO BARI: IN USCITA CASTROVILLI, PARTIPILO, ANTONUCCI E MAGGIORE Non solo mercato in entrata. I prossimi giorni saranno decisivi anche per provare a cedere chi ormai è ritenuto fuori dal progetto Bari. Il direttore sportivo - facebook.com facebook
#Calciomercato #SerieB 2026, gli acquisti ufficiali: #Cistana al #Bari #SkyCalciomercato x.com
