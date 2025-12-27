Torino trovato il cadavere di un uomo un ex stabilimento di corso Dante

Intorno alle 13 di oggi, 27 dicembre, è stato ritrovato un corpo senza vita in un punto isolato di corso Dante. Si tratta della zona vicina al civico 11, dove una volta avevano sede una discoteca e un centro sportivo. Secondo le prime informazioni disponibili, il cadavere appartiene a un uomo di.

Trovato il corpo senza vita di un uomo in un ex stabilimento a Torino - Il corpo senza vita di un uomo di circa 50 anni è stato trovato intorno alle 13 in un ex stabilimento abbandonato di corso Dante, a Torino, nella zona del civico 11. rainews.it

Torino: trovato il cadavere di un 70enne in un appartamento, era morto da giorni - A dare l’allarme sono stati i vicini di casa, in via Bagnasco, dell’uomo che avevano sentito un fo ... quotidianopiemontese.it

