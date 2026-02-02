A Shanghai non c' è bisogno di lunghe trattative nei compro oro

A Shanghai i venditori di oro non devono più passare ore a trattare. Ora basta usare una macchina automatica: in pochi minuti, il distributore analizza il peso e la qualità di gioielli e lingotti, e dà subito una valutazione. La città ha semplificato il modo di vendere oro, eliminando le lunghe negoziazioni.

( a skanews) – A Shanghai, vendere oro è diventato un gesto semplice: basta una macchina automatica. In diversi quartieri della città, distributori intelligenti analizzano in pochi minuti il peso e la purezza di gioielli e lingotti per offrire ai clienti una valutazione immediata. Con il prezzo dell’oro vicino ai massimi storici, sempre più residenti si fermano davanti agli schermi per capire quanto valgono i preziosi custoditi in casa. Un lingotto da poco più di 100 grammi può superare i 122.000 yuan, circa 14.700 euro. Una cifra che spinge molti ad alleggerire i portagioie. Bracciali rigidi argento e oro bianco Inverno 2025. 🔗 Leggi su Iodonna.it

