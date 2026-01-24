Roma-Milan | DAZN o SKY? Ecco dove vederla in tv e streaming

Roma-Milan, 22ª giornata di Serie A 202526, si svolgerà domenica 25 gennaio alle 20:45. Per seguire la partita, è importante conoscere le opzioni disponibili tra DAZN e SKY. In questa guida, troverai informazioni chiare e dettagliate su dove e come guardare l'incontro in diretta tv e streaming.

Roma-Milan, ventiduesima giornata del campionato di Serie A 202526, si disputerà domenica 25 gennaio alle 20:45 allo 'Stadio Olimpico' di Roma. La gara sarà trasmessa in esclusiva su DAZN e in TV e in streaming. Su Milan TV come sempre aggiornamenti e collegamenti nel pre-partita, con le ultime novità dallo stadio su formazioni e non solo. Pianeta Milan seguirà tutta la partita e le notizie in avvicinamento alla gara con il LIVE sul sito che sarà online la mattina stessa. Al termine della sfida le parole di Massimiliano Allegri e dei giocatori. Una gara molto importante per entrambe le squadre: il Milan è al secondo posto a tre punti dall'Inter capolista a pari partite giocate, mentre la Roma è al quarto posto. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

