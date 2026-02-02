Bologna è morta in ospedale la 12enne caduta venerdì scorso dal quarto piano

Una ragazza di 12 anni è deceduta in ospedale dopo essere caduta venerdì scorso dal quarto piano di un palazzo a Bologna. La famiglia si è detta sconvolta e ora si indaga sulle cause dell’incidente.

(Adnkronos) – E' morta la ragazzina di 12 anni che venerdì scorso era precipitata dal quarto piano di un palazzo a Bologna. Al momento della tragedia la 12enne si trovava in casa con i genitori. Scattato l'allarme, la giovane è stata trasportata in condizione critiche in ospedale. Su quanto accaduto sono in corso gli accertamenti .

È morta la ragazzina di 12 anni che venerdì pomeriggio è caduta dal quarto piano di un appartamento nella periferia di Bologna.

