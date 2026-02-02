morta la ragazzina di 12 anni caduta dal quarto piano a bologna

È morta la ragazzina di 12 anni che venerdì pomeriggio è caduta dal quarto piano di un appartamento nella periferia di Bologna. La giovane è stata trasportata in ospedale in gravissime condizioni, ma le ferite sono risultate troppo gravi. Questa mattina, i medici hanno confermato il decesso. La polizia sta indagando sulle cause dell’incidente.

Bologna, 2 febbraio 2026 – È morta la ragazzina di 12 anni che è precipitata dalla finestra, nel pomeriggio di venerdì scorso, da un appartamento situato al quarto piano di uno stabile nella periferia est della città. Immediatamente è scattato l’allarme e sono intervenuti sul posto i sanitari del 118. La giovane è stata soccorsa in condizioni critiche e trasportata d’urgenza all’ospedale Maggiore, dov'è stata ricoverata in gravissime condizioni, e non ce l’ha fatta. In corso gli accertamenti della polizia. Sono in corso gli accertamenti della polizia per ricostruire la dinamica dell’accaduto. Al momento, in base alle prime verifiche effettuate nel fine settimana, l’ipotesi prevalente sarebbe quella dell’incidente, anche se ogni scenario resta formalmente aperto fino alla conclusione di ogni verifica del caso. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

