Cabal esprime tutta la sua gioia dopo il gol decisivo contro la Juve al Dall’Ara, definendo la serata come una notte speciale. Con entusiasmo, il giocatore colombiano dedica parole ai tifosi e manda un messaggio di ringraziamento al settore ospiti, celebrando un momento importante della sua esperienza con la maglia del Bologna.

© Juventusnews24.com - Cabal non nasconde l’entusiasmo dopo il gol con cui ha deciso Bologna Juve: «Che notte». Poi manda un messaggio ai tifosi – FOTO

Cabal non nasconde l’entusiasmo: le parole del colombiano per celebrare la rete decisiva al Dall’Ara e il ringraziamento speciale al settore ospiti. La notte del Dall’Ara ha un solo protagonista assoluto e parla spagnolo. Juan Cabal si è preso la scena nel posticipo contro il Bologna, trasformandosi nell’eroe inatteso che ha regalato tre punti fondamentali alla Juventus. Entrato nella ripresa al posto di Cambiaso, il difensore ha trovato la zampata vincente su assist di Yildiz, sbloccando una gara complicata e pesantissima per la classifica. Sbollita l’adrenalina del campo, la festa del colombiano si è spostata sui social network. Juventusnews24.com

Come diavolo ha fatto Openda a non segnare qui Che errore terribile Cabal invece ha fatto cancellare Bodo e Napoli: la zuccata al Bologna è spettacolare Per saperne di più leggete il 1° commento - facebook.com facebook