Manutenzione straordinaria e ordinaria a Russi e dintorni | il punto sui lavori

Russi presenta un aggiornamento sulle attività di manutenzione straordinaria e ordinaria svolte sul territorio, includendo interventi su scuole, strade e aree verdi. Viene illustrato lo stato attuale dei lavori, con una panoramica degli interventi completati e di quelli ancora in corso, per garantire un servizio efficiente e sicuro per la comunità.

Russi fa il punto sulle manutenzioni straordinarie e ordinarie che interessano scuole, strade e aree verdi, illustrando gli interventi già conclusi e i cantieri tuttora in corso su tutto il territorio. Un impegno costante e concreto, finalizzato a garantire sicurezza, decoro urbano e qualità dei.

