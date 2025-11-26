Klarna lancia la sua criptovaluta KlarnaUsd siamo entrati nell' età dell' oro delle stablecoin?

Sarà la prima di una banca su Tempo, l'obiettivo è garantire pagamenti meno costosi. “Abbiamo la scala per incidere sul sistema dei pagamenti” dicono da Klarna. L'era delle stablecoin è cominciata. 🔗 Leggi su Wired.it © Wired.it - Klarna lancia la sua criptovaluta (KlarnaUsd), siamo entrati nell'età dell'oro delle stablecoin?

Argomenti simili trattati di recente

Luxury Hair Extension BY SUZY 3273369786. madisoncalley · I Know What You Want x Madison Calley. Prezzo Scontato 329 euro Pagamento anche a tre rate con KLARNA V-Light Perfect kit!! L’ applicazione innovativa con il nuovissimo sistema a raggi U - facebook.com Vai su Facebook

La fintech svedese Klarna lancia la sua stablecoin: svolta dopo le posizioni da cripto-scettico del ceo - Il token, che si chiamerà KlarnaUSD, è attualmente in fase di test e sarà disponibile sulla rete principale nel 2026. Si legge su milanofinanza.it

Klarna sfida PayPal e Stripe e lancia una nuova stablecoin basata sul dollaro - La fintech svedese entra così negli asset digitali e sfida PayPal e Stripe con una nuova soluzione per pagamenti crypto sicuri. money.it scrive

Klarna lancia una stablecoin crypto sul dollaro: il nuovo trend colpisce anche… - Klarna entra nel mondo stablecoin. Segnala criptovaluta.it