Klarna lancia la sua criptovaluta KlarnaUsd siamo entrati nell' età dell' oro delle stablecoin?

Wired.it | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sarà la prima di una banca su Tempo, l'obiettivo è garantire pagamenti meno costosi. “Abbiamo la scala per incidere sul sistema dei pagamenti” dicono da Klarna. L'era delle stablecoin è cominciata. 🔗 Leggi su Wired.it

klarna lancia la sua criptovaluta klarnausd siamo entrati nell et224 dell oro delle stablecoin

© Wired.it - Klarna lancia la sua criptovaluta (KlarnaUsd), siamo entrati nell'età dell'oro delle stablecoin?

Argomenti simili trattati di recente

klarna lancia sua criptovalutaLa fintech svedese Klarna lancia la sua stablecoin: svolta dopo le posizioni da cripto-scettico del ceo - Il token, che si chiamerà KlarnaUSD, è attualmente in fase di test e sarà disponibile sulla rete principale nel 2026. Si legge su milanofinanza.it

Klarna sfida PayPal e Stripe e lancia una nuova stablecoin basata sul dollaro - La fintech svedese entra così negli asset digitali e sfida PayPal e Stripe con una nuova soluzione per pagamenti crypto sicuri. money.it scrive

klarna lancia sua criptovalutaKlarna lancia una stablecoin crypto sul dollaro: il nuovo trend colpisce anche… - Klarna entra nel mondo stablecoin. Segnala criptovaluta.it

Cerca Video su questo argomento: Klarna Lancia Sua Criptovaluta