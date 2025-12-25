Un Bisonte Firenze rinfrancato dal successo al derby con la Savino Del Bene

FIRENZE – Grazie al bel successo di martedì sera contro Macerata, Il Bisonte Firenze ha ritrovato sotto l’albero di Natale un bel po’ di quella fiducia e di quella serenità che erano scemate con l’accumularsi delle sette sconfitte consecutive. Ma soprattutto ha ricostruito una classifica più solida, che gli permetterà di approcciarsi con la carica giusta al tradizionale appuntamento del derby di Santo Stefano: domani (26 dicembre) alle 18,30 al Pala BigMat arrivano le campionesse del mondo della Savino Del Bene Scandicci, per la diciassettesima giornata della serie A1 Tigotà, e la squadra di coach Chiavegatti potrà provare a divertirsi come fatto all’andata, quando mise paura a quella di coach Gaspari perdendo solo al tie break. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

Leggi anche: Derby spettacolo fra Savino Del Bene e Bisonte: al tie break la spuntano le scandiccesi

Leggi anche: Pallavolo serie A1 femminile, è il giorno del derby: sul parquet la sfida Bisonte – Savino Del Bene

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Volley, il Bisonte batte Macerata al Tie break - Il Bisonte Firenze è riuscito a sbloccarsi, interrompendo una striscia di sette ko consecutivi e portando via due punti importantissimi dal Fontescodella, nello scontro diretto contro la CBF Balducci ... msn.com