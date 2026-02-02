Biogem quattro giovani ricercatori hanno discusso la propria tesi di dottorato

Quattro giovani ricercatori di Biogem hanno presentato le loro tesi di dottorato. Hanno spiegato i risultati dei loro esperimenti nel laboratorio di Nefrologia Traslazionale davanti a una commissione. La sessione si è svolta senza intoppi, e i ricercatori si sono dimostrati preparati e sicuri. Ora attendono il giudizio finale, sperando di aver conquistato il voto che li porterà avanti nella carriera.

Hanno brillantemente discusso la propria tesi di dottorato altri quattro giovani ricercatori cha hanno condotto i propri esperimenti presso Biogem, in particolare nel laboratorio di Nefrologia Traslazionale. Insieme all'oncologia, lo studio dei meccanismi molecolari delle patologie renali costituisce un asse portante delle ricerche biomediche di Biogem. L'area nefrologica, diretta dal prof. Francesco Trepiccione, si struttura in diverse linee di ricerca specifiche: malattie rare, diretta dalla dott.ssa Anna Iervolino, fisiologia renale molecolare e cellulare, diretta dalla dott.ssa Yoko Suzumoto, e rapporto rene-cervello, diretta dal prof.

