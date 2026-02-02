Bimba di 4 anni morta a Tufino aveva fratture ustioni e piaghe | il Tribunale stava valutando la potestà genitoriale

La piccola di 4 anni è morta a Tufino con fratture non curate, ustioni e piaghe da decubito. Il Tribunale dei Minori aveva in mano la decisione sulla potestà genitoriale, mentre la famiglia si trovava sotto osservazione. La situazione era già complessa, ora si cerca di capire cosa abbia portato a questo tragico epilogo.

La bimba morta a Tufino aveva una frattura non curata, ustioni e piaghe da decubito: il Tribunale dei Minori stava valutando la capacità genitoriale.🔗 Leggi su Fanpage.it

Approfondimenti su Tufino Morte

Una vicenda che riguarda una madre di Bolzano che ha sottoposto il proprio figlio a riti satanici ha portato il tribunale a sospendere la sua potestà genitoriale.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Tufino Morte

Argomenti discussi: Bimba di 4 anni morta nel 2024, arrestati gli zii per omicidio aggravato; Napoli, bimba uccisa da violenze e denutrizione: arrestati gli zii; Arrestati gli zii di Alessandra, la bimba di 4 anni morta a Tufino un anno fa: l'accusa è di omicidio aggravato; Tufino, bimba di 4 anni morta: dopo un anno arrestati gli zii. Sul corpo segni di violenza, era denutrita e malata.

Bimba di 4 anni morta a Tufino, aveva fratture, ustioni e piaghe: il Tribunale stava valutando la potestà genitorialeLa bimba morta a Tufino aveva una frattura non curata, ustioni e piaghe da decubito: il Tribunale dei Minori stava valutando la capacità genitoriale ... fanpage.it

Il dramma di Alessandra, morta a 4 anni. Svolta dopo un anno: gli zii in carcere per omicidio aggravatoTufino (Napoli): denutrizione e traumi hanno portato al decesso della piccola. Contesa tra i due genitori, viveva con la coppia mentre un tribunale decideva della sua custodia. L’arresto è scattato do ... quotidiano.net

Bimba di 4 anni morta, arrestati gli zii affidatari: l’accusa è omicidio aggravato La piccola era affidata alla coppia da pochi mesi. Le indagini parlano di maltrattamenti, denutrizione e violenze - facebook.com facebook

Bimba di 4 anni morta nel 2024, arrestati gli zii per omicidio aggravato ilsole24ore.com/art/bimba-4-an… x.com