Bolzano madre sottopone figlio a riti satanici | tribunale le sospende la potestà genitoriale

Una vicenda che riguarda una madre di Bolzano che ha sottoposto il proprio figlio a riti satanici ha portato il tribunale a sospendere la sua potestà genitoriale. La notizia, che si distingue per la sua gravità, solleva importanti questioni sulla tutela dei minori e sulla responsabilità genitoriale. Un caso che ha suscitato grande attenzione e che evidenzia la delicatezza di situazioni di questo tipo.

Una vicenda a dir poco sconcertante che potrebbe essere la trama di un film psyco-horror, invece è realtà e si è consumata nei dintorni di Bolzano. Si tratta dell’inquietante storia che ha visto coinvolto un bambino rimasto segregato in casa e vittima di riti satanici e superstizioni, privato di scuola e pediatra, costretto a dormire . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Bolzano, madre sottopone figlio a riti satanici: tribunale le sospende la potestà genitoriale Leggi anche: Bambino segretato in casa dalla madre e vittima di riti satanici: sospesa la responsabilità genitoriale Leggi anche: Casa nel bosco, perché il Tribunale ha sospeso la potestà genitoriale alla famiglia: cosa dicono le carte Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Mamma vedova sottopone il figlioletto a riti satanici: niente scuola, dormire di giorno e solo biscotti da mangiare. «Mal di pancia? È la maledizione» - Riti satanici, superstizione, niente scuola e solo biscotti da mangiare, con i dolori fisici conseguenti, come il mal di pancia, dovuti a maledizioni sciamaniche. msn.com

Sottoponeva il figlio a riti satanici: lo nutriva solo con biscotti secchi e non lo mandava a scuola - Per questo motivo, il Tribunale dei minorenni di Bolzano ha sospeso la responsabilità genitoriale a una donna, che per lungo tem ... today.it

“Se ti fa male la pancia è colpa del diavolo”, madre nutre il figlio solo con biscotti a Bolzano - A Bolzano un bambino è stato tolto alla madre e affidato a una comunità: mangiava solo biscotti secchi, dormiva di giorno, niente scuola né pediatra ... fanpage.it

Bolzano, riti satanici e delirio: bambino strappato alla madre - facebook.com facebook

Bolzano, dicembre 2025. Tenente dell’ #EsercitoItaliano, libera dal #servizio, mentre stava rientrando presso la propria abitazione, è stata attirata dalle grida di una bambina che chiedeva aiuto. La minore segnalava che la madre, in evidente stato di agitazion x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.