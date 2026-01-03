Bellini trascina la Pianese 4-2 all’Ascoli

Nel match valido per la giornata di oggi, la Pianese ha ottenuto una vittoria importante contro l’Ascoli, conclusasi con il punteggio di 4-2. La squadra di Piancastagnaio ha dominato l’incontro, nonostante l’Ascoli abbia giocato in inferiorità numerica per gran parte del secondo tempo. Questa vittoria rappresenta l’ottavo risultato utile consecutivo per i padroni di casa, consolidando la loro posizione in classifica e mostrando un buon stato di forma.

Piancastagnaio (Siena), 3 gennaio 2025 – Un super Pianese cala il poker, battendo l'Ascoli (in dieci per un'ora) e conquistando in un Comunale festante l'ottavo risultato utile di fila. Protagonista assoluto sul monte Amiata è bomber Bellini che, con la sua tripletta, la prima tra i professionisti, regala altri tre punti pesantissimi ai suoi, raggiungendo quota 10 nella classifica marcatori. È stata una gara molto vibrante, specie nel primo tempo. Gli amiatini sono pericolosi al 20' con Bellini che si avventa sul lancio lungo di Gorelli e va vicino a superare anche il portiere, bravo però a sventare la minaccia.

Diretta/ Pianese Ascoli (risultato finale 4-2): la decidono Bellini e Sodero! (Serie C, oggi 3 gennaio 2026) - Diretta Pianese Ascoli streaming video tv: i marchigiani ormai sembrano lontani dalle prime due nella classifica del girone B di Serie C. ilsussidiario.net

