Belen Rodriguez via da Mediaset per volere di Maria De Filippi? La conduttrice rompe il silenzio e risponde a Fabrizio Corona

Belen Rodriguez ha parlato per la prima volta della sua uscita da Mediaset, smentendo le voci che volevano Maria De Filippi dietro la sua partenza. La conduttrice è stata ospite di Fabio Fazio a “Che tempo che fa” e ha spiegato di aver vissuto un periodo difficile, ma ha anche chiarito alcuni punti sulla sua carriera. In particolare, ha risposto alle accuse di Fabrizio Corona, che qualche giorno fa aveva fatto alcune dichiarazioni su di lei nel suo podcast.

Belen Rodriguez è stata ospite di Fabio Fazio a Che tempo che fa. La conduttrice ha avuto modo di ritornare a parlare del periodo complicato che ha vissuto in questi anni ed è stata anche l'occasione per rispondere ad alcune delle affermazioni che Fabrizio Corona ha fatto nel suo Falsissimo la scorsa settimana, e in particolare su Maria De Filippi. "Ho passato 3-4 anni molto difficili nella mia vita, i più difficili.

Fabrizio Corona critica Maria De Filippi per aver influenzato la carriera di Belen Rodriguez, sottolineando come le decisioni di una conduttrice possano avere ripercussioni sul percorso professionale degli artisti.

Belen Rodriguez ha recentemente deciso di ridurre i suoi impegni televisivi, motivata dal desiderio di prendersi una pausa durante un periodo difficile.

“Ogni volta che parlavo con Maria mi evolvevo”. - Belen Rodriguez a #CTCF x.com