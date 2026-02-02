Belén Rodríguez si confessa | il segreto dietro la sua assenza

Belén Rodríguez ha deciso di parlare e ha spiegato perché è sparita dai riflettori. L’attrice e showgirl si è aperta, raccontando le difficoltà personali che l’hanno portata a prendersi una pausa. Ha anche ringraziato le grandi star della tv italiana che le sono state vicine in questo periodo complicato.

L'iconica showgirl Belén Rodríguez si mette a nudo raccontando le sfide più difficili della sua vita privata e il sostegno fondamentale ricevuto dalle grandi icone della televisione italiana. Nel celebre studio di Fabio Fazio a Che tempo che fa, Belén Rodríguez si mette a nudo con una trasparenza che tocca il cuore, pronta a ripercorrere stagioni di battaglie intime e successi che hanno forgiato il suo spirito. Ho vissuto un quadriennio di estrema complessità, il periodo più buio della mia esistenza, ammette la showgirl argentina, evocando quelle ombre che pochi hanno davvero scorto.

