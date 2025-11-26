Belen Rodriguez si confessa dopo quel video preoccupante | Non ero ubriaca ho avuto un attacco di panico

Dopo le polemiche per l'intervista a Milano, la showgirl usa Instagram per rispondere alle accuse e raccontare cosa c'è dietro quel volto spaesato che in molti hanno visto sul palco. Un palco importante, quello del Teatro Lirico Giorgio Gaber di Milano, un'intervista molto voluta e, subito dopo, una valanga di commenti al vetriolo. La partecipazione di Belen Rodriguez a Vanity Fair Stories ha scatenato il solito processo social: c'è chi l'ha accusata di essere ubriaca, chi ha parlato di eccessi, chi ha tirato in ballo il passato recente segnato dalla depressione. Lei, a poche ore di distanza, ha scelto di non lasciare spazio ai retroscena inventati e di raccontare in prima persona cosa le è successo davvero, partendo da una parola che ancora fa paura: attacco di panico. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Belen Rodriguez si confessa dopo quel video preoccupante: "Non ero ubriaca, ho avuto un attacco di panico"

